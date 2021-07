Desde março que não morriam tantas pessoas com Covid-19 em Portugal

Morreram 20 pessoas em Portugal vítimas de Covid-19 na última sexta-feira, anunciou este sábado a Direção-Geral da Saúde (DGS). Desde 18 de março – dia em que se registaram 21 óbitos – que não morria tanta gente infetada com o SARS-CoV-2.De acordo com a mesma fonte, a maioria das mortes ocorreram na faixa etária dos 80 anos (10 mulheres e três homens). Morreram ainda seis pessoas com idades compreendidas entre os 70 e os 79 anos (quatro homens e duas mulheres); e uma pessoa (um homem) que tinha entre 50 e 59 anos. Abaixo dessas idades, não houve óbitos a lamentar.Com mais 3396 novas infeções registadas, havia este sábado 52 782 casos ativos de Covid-19 no País e mais 4128 pessoas recuperadas da doença. No que diz respeito às hospitalizações há boas notícias: este sábado havia menos internamentos (835 doentes internados, ou seja, menos 20 do que no dia anterior). No entanto, mantém-se preocupante o número de doentes internados em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Este sábado, eram 181 no total, ou seja, mais três do que registado anteriormente. A DGS adiantou ainda que a ocupação de Cuidados Intensivos já atingiu 70% da capacidade total, que é de 255 camas em todo o País.As negociações entre a União Europeia e os Estados Unidos da América para reconhecer o passaporte de vacinação em ambos os territórios estão num impasse, devido à ausência de sistema de certificação federal norte-americano, foi ontem revelado.n