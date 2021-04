O desemprego registado aumentou pelo quarto mês consecutivo em todo o País, mas foi no Algarve, com uma subida de 54,6% no número de inscritos nos centros de emprego, e em Lisboa e Vale do Tejo (40,7%) que se registaram, num ano, os crescimentos mais expressivos em março.

Mais informação sobre a pandemia no site dedicado ao coronavírus Mapa da situação em Portugal e no Mundo. Saiba como colocar e retirar máscara e luvas Aprenda a fazer a sua máscara em casa Cuidados a ter quando recebe uma encomenda em casa. Dúvidas sobre coronavírus respondidas por um médico Em caso de ter sintomas, ligue 808 24 24 24

Ver comentários