Desemprego registado recua 5,7% em maio face a abril e 26,3% em termos homólogos

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 5,7% em maio face a abril e diminuiu 26,3% relativamente a maio do ano passado, para 296 394, informou esta terça-feira o IEFP.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em maio havia menos 18 041 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 105 789 do que em maio de 2021.

Comparando com maio de 2019, pré-pandemia, o número de desempregados diminuiu 2,7% (-8.777 pessoas).

Em comunicado, o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social destaca tratar-se do valor de desemprego "mais baixo dos últimos 19 anos": "O desemprego registado pelo IEFP em maio desceu em todas as comparações, registando o valor mais baixo em maio desde 2003", salienta.