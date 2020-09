Depois de ter crescido em julho, o número de desempregados inscritos nos serviços do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) voltou a aumentar em agosto. Nesse mês, registou-se um crescimento de 0,5% na variação em cadeia e de 34,5% em termos homólogos.



Em Portugal, já há 409.331 desempregados inscritos no IEFP.

