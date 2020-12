Desfile das Fogaceiras em Santa Maria da Feira com apenas 31 meninas

Santa Maria da Feira celebra em janeiro a Festa das Fogaceiras, mas, este ano, para o desfile que habitualmente conta com centenas de meninas de todo o concelho, a autarquia selecionará apenas uma por freguesia (31).









Em causa estão as atividades religiosas e civis do feriado (dia 20) em que se cumpre a centenária tradição de oferecer uma fogaça a São Sebastião em agradecimento por mais um ano de proteção contra a peste negra.

Desde que a festividade somou 500 anos de realização ininterrupta, em 2005, têm sido centenas as meninas que se inscrevem para os cortejos. Desta vez, a aceitação das candidatas está sujeita a um novo formato devido à pandemia de Covid-19. Há inscrições abertas até dia 7 no site da câmara. A seleção será feita por sorteio, no dia 8.