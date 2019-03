Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desfile de Carnaval de Samora Correia sai à rua no domingo

Mau tempo impediu a realização do corso na terça-feira gorda.

Por Lusa | 19:06

O Carnaval de Samora Correia, em Benavente, vai sair à rua no domingo, para "vingar a partida pregada por São Pedro que não permitiu a saída do corso carnavalesco na terça-feira", devido à chuva e ao vento forte".



Em comunicado, a Associação Recreativa e Cultural Amigos de Samora (ARCAS) afirmou esta sexta-feira que os 12 carros alegóricos e meio milhar de figurantes vão desfilar no domingo à tarde pelas ruas de Samora Correia, no distrito de Santarém, esperando "atrair milhares de foliões".



Convidando os visitantes a chegarem cedo e a almoçarem na cidade, a ARCAS afirma que o corso tem como convidados de honra os apresentadores Susana Pinto e José Manuel Santos, que irão desfilar num carro alusivo ao Ribatejo com campinos, forcados e touros.



O adiamento do desfile levou igualmente a alterar o tradicional enterro do Santo Entrudo de quarta-feira de cinzas para domingo, com a queima do santo padroeiro a acontecer às 21:00 no Largo do Calvário, refere a nota.



Na terça-feira de Carnaval, o mau tempo levou ao cancelamento de vários desfiles no país, tendo alguns sido remarcados para novas datas, como este fim de semana.