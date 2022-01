Designer vende arte para ajudar 'bebé sem rosto'

O designer Vítor Vitorino leiloa este domingo a arte que tem em exposição no Castelo de Palmela para ajudar a pagar as terapias de Rodrigo, que ficou conhecido como ‘bebé sem rosto’.



O artista tem em exposição três obras no Castelo de Palmela. Este domingo é o último dia da mostra e venda. A família do bebé tem promovido uma recolha de ‘tampinhas’ para pagar a terapia da fala e fisioterapia do menino que já tem dois anos e três meses. “Toda a ajuda é preciosa e felizmente os portugueses não se esquecem do Rodrigo, o que agradecemos muito, ao contrário do senhor Artur Carvalho, que nem nunca pediu desculpa”, critica Tânia Contente, madrinha do bebé.