Desigualdade na contagem dos mortos dos diferentes países deixa número real de vítimas comprometido

As diferentes formas como os vários países contabilizam o número de mortes causadas por coronavírus podem estar a provocar uma distorção do número real de vítimas em todo o Mundo, que poderá ser muito superior ao oficialmente reconhecido, alertam epidemiologistas citados pelo ‘El País’.Espanha, por exemplo, não contabiliza as mortes ocorridas em lares de idosos onde não foram realizados testes, ao passo que França só contabiliza as mortes em meio hospitalar, ou seja, todas as pessoas que morrem em casa ou em lares de idosos não entram nas estatísticas.Itália, pelo contrário, soma no seu balanço oficial as mortes de todas as pessoas infetadas com coronavírus, mesmo que a causa direta da morte esteja relacionada com outras doenças, como problemas cardíacos. Já o Reino Unido só começou a contar as mortes por coronavírus a 5 de março.O número de mortes voltou a subir em Itália (812 contra 756 na véspera), mas o número de novos casos voltou a descer pelo terceiro dia consecutivo para 4050 (no sábado eram 5974). Este é o número mais baixo registado desde 17 de março, fazendo aumentar a esperança de que o país europeu mais duramente castigado pelo coronavírus esteja finalmente a atingir o pico da epidemia.A Espanha registou ontem uma descida ligeira tanto no número de mortes diárias, de 832 para 812, como no número de novos casos registados, que foram 6398 face a 6549 na véspera. Espanha tem agora um total de 85 195 casos, passando para a frente da China, que tem um total de 82 198.