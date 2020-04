Desigualdades na educação podem aumentar com aulas à distância

Um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra (UC) alerta para os aspetos que devem ser acautelados para as desigualdades na educação não serem reforçadas com as aulas à distância, devido à pandemia da covid-19.

Partindo de uma análise ao roteiro para guiar a resposta educacional à pandemia, de Fernando Reimers (Harvard Graduate School of Education) e Andreas Schleicher (OECD Diretorado de Educação), Ana Maria Seixas, António Gomes Ferreira e Isabel Festas defendem que "é fundamental perceber que a atual situação pode potenciar ainda mais as desigualdades já existentes no ensino básico e secundário", afirma uma nota da UC enviada esta quarta-feira à agência Lusa.

"Amplamente reconhecidas na realidade prévia à covid, as desigualdades em educação podem ver-se muito aumentadas com o atual afastamento físico e social dos alunos da escola", advertem, citados pela UC, os três investigadores da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade Coimbra (FPCEUC).