Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desmaios e vómitos assustam pais e alunos

Preocupação com quase 30 casos de vómitos, diarreias e desmaios de alunos em Samora Correia.

Por João Saramago | 08:58

Cerca de meia centena de alunos e pais participaram esta terça-feira num protesto à porta da Escola Básica 2,3 Professor João Fernandes Pratas, em Samora Correia, no concelho de Benavente. Alegam que o estabelecimento de ensino apresenta deficiências no sistema de ventilação das salas e tem falta de sombras.



O protesto ocorre depois de, na sexta-feira, 23 alunos se terem sentido mal: 15 foram observados no hospital de Vila Franca de Xira. Na segunda-feira, mais seis crianças tiveram de receber acompanhamento médico.



"A minha filha sentiu-se mal, teve vómitos, dores de cabeça e diarreia e na escola decidiram mandá-la para casa", explicou Belina Nunes, uma das mães que esteve no protesto. "Não sabemos o que se está a passar e gostaríamos de ter uma explicação por parte da escola", referiu.



Belina Nunes rejeita que a indisposição seja provocada pelas refeições servidas na escola, pois a filha "não come na escola". Pedro Gouveia, pai de dois alunos, referiu que "as pessoas apontam várias causas para a indisposição, pode ser a rede de água ou uma insolação".



Fonte do Ministério da Educação referiu ao CM que "nas últimas horas não foram registadas novas indisposições" e que "a situação está a ser acompanhada".



PORMENORES

Análises negativas

Junto do hospital de Vila Franca de Xira e da Escola Professor João Fernandes Pratas, o presidente da Câmara de Benavente, Carlos Pinto Coutinho, foi informado de que "as análises deram negativas". "Não houve intoxicação", referiu ao CM.



Direção em silêncio

Após a realização do protesto dos alunos, o CM procurou obter uma posição por parte da direção da Escola Básica 2,3 Professor João Fernandes Pratas, mas esta revelou estar indisponível, não permitindo a recolha de imagens no interior do estabelecimento de ensino.