Despedimento coletivo na TAP "é hipótese desde o início", diz ministro das Infraestruturas

O ministro das Infraestruturas reiterou esta segunda-feira que o despedimento coletivo na TAP "é uma hipótese desde o início", salientando que as negociações com os trabalhadores já permitiram reduzir de 2.000 para "cerca de 200" as saídas necessárias.

"[O despedimento coletivo] é uma hipótese desde o início, como é sabido", afirmou Pedro Nuno Santos à margem da apresentação do novo navio da CV Interilhas "Dona Tututa", em Setúbal, quando questionado sobre se este cenário estava em cima da mesa para aqueles que, entre os 206 trabalhadores da companhia aérea portuguesa contactados para negociarem uma rescisão amigável, não aceitarem uma saída voluntária.

Admitindo que "qualquer processo de reestruturação é, infelizmente, muito agressivo", motivando "uma reação de quem é atingido", o ministro das Infraestruturas e da Habitação salientou tratar-se da "realidade dura de um processo que tem como objetivo salvar a TAP".