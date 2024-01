Despedimentos coletivos com valor mais elevado dos últimos três anos

O número de despedimentos coletivos iniciados entre janeiro e novembro do último ano foi de 388, ultrapassando o total do ano de 2022, que foi de 330, e também o ano completo de 2021, quando foram comunicados 336 processos ao Ministério do Trabalho. O ano de 2023 é, assim, o pior em termos de despedimentos coletivos, com o valor mais elevado dos últimos três anos, mesmo não estando ainda contabilizados os dados referentes a dezembro. O aumento dos processos corresponde a um maior número de trabalhadores a despedir, que totalizou 3259 nos primeiros onze meses de 2023, numa subida de 7% (mais 216 trabalhadores) face ao período homólogo de 2022, segundo dados divulgados pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho.