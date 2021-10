Wilson Silva tem 23 anos, é casado e tem dois filhos menores. É um dos rostos das centenas de pessoas que foram despejadas em Portugal. Sem emprego, tenta sobreviver, com a família, numa barraca há dois anos.Este homem diz-se esquecido e abandonado pela Câmara Municipal de Lisboa.A capital de 544 851 habitantes é a cidade de Wilson, a capital europeia dos responsáveis políticos que apregoam ter como grande objetivo erradicar as barracas e retirar as pessoas da rua.