Até ao fim de 2022 tinham sido desperdiçados 3,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, numa perda estimada em 54,5 milhões de euros. Uma auditoria do Tribunal de Contas ao processo de vacinação contra a Covid-19 revela que a despesa com as vacinas foi superior a 991 milhões de euros – a União Europeia comparticipou em 41,3 milhões.



O relatório refere que até 31 de março de 2022 o custo por dose recebida foi de 11,14€, e que o custo por dose administrada foi de 15,19 euros. Até essa data, a taxa de desperdício era das mais baixas na Europa (0,5%, correspondente a 119 800 doses), tendo sido administrados até então 23,6 milhões de doses. No fim do ano, a taxa de desperdício já era de 11,2%. “Entre abril e dezembro de 2022, foram inutilizados mais 3,4 milhões de doses de vacinas (99,7% por ter sido ultrapassado o respetivo prazo de validade)”, refere o TdC. O desperdício de doses não utilizadas “foi minimizado através de empréstimos, revendas e doações”.