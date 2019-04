Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Despesa com anticoagulantes no SNS ultrapassou 100 milhões em 2018

Dados indicam um aumento da utilização dos novos medicamentos anticoagulantes que trouxeram muitas vantagens para os doentes.

A despesa com anticoagulantes no Serviço Nacional de Saúde cresceu 25% em 2018, ultrapassando os 100 milhões de euros, uma subida que a Sociedade Portuguesa de Cardiologia saúda, sobretudo nos novos anticoagulantes, que considera mais cómodos, eficazes e seguros.



Segundo os dados divulgados pelo Infarmed, em 2018 a despesa com a comparticipação de medicamentos anticoagulantes subiu para 100.028.611 euros, um aumento de 25% relativamente aos 80.040.138 euros de 2017.



Os dados indicam um aumento da utilização dos novos medicamentos anticoagulantes, que, segundo o novo presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, Vitor Gil, trouxeram muitas vantagens para os doentes.



"Estes novos medicamentos anticoagulantes trouxeram muitas vantagens, quer na comodidade para o doente, pois com a varfarina era preciso fazer análises de controlo mensais, por vezes até com frequências superiores, que nos riscos hemorrágicos, que são substancialmente inferiores à varfarina, especialmente o risco de hemorragia cerebral (metade)", disse à Lusa o responsável.



Vitor Gil aponta ainda como outra das vantagens para os doentes o facto de os novos anticoagulantes não terem interferência com alimentos, ao contrário da varfarina.



"Além da comodidade de o doente não ter de fazer análises com a periodicidade que tinha na varfarina, por vezes o que acontecia era que os doentes nem estavam bem tratados", acrescentou.



Segundo o Infarmed, a utilização dos novos anticoagulantes tem uma tendência de aumento desde 2010, intensificada a partir de 2014.



Na análise da utilização destes medicamentos, os mais utilizados nas faixas etárias mais velhas são os que mais subiram.



O novo presidente da SPC saúda o aumento do consumo de novos anticoagulantes, afirmando que isso significa "mais doentes tratados e mais acidentes vasculares cerebrais evitados, com todas as consequências pessoais, sociais".



"São doentes que, depois, nos programas de reabilitação e na incapacidade vão também pesar muito e estas contas devem ser feitas. Se se deve poupar é noutras coisas, não aqui", afirmou.



"E se o aumento é sobretudo [nos medicamentos usados pela] população idosa, saúdo ainda mais, pois estes medicamentos são mais cómodos e mais seguros na população idosa", frisou.



Estes medicamentos são maioritariamente usados num tipo de arritmia, a fibrilhação auricular, que tem um risco cinco vezes maior de acidente vascular cerebral por causa da formação de coágulos.



Segundo os dados da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, 2,5% da população portuguesa sofre de fibrilhação auricular e a partir dos 80 anos a prevalência é de 10%.



Os anticoagulantes são medicamentos sujeitos a receita médica e comparticipados pelo SNS em 69%. São dispensados nas farmácias comunitárias e não existem genéricos comparticipados neste subgrupo terapêutico.