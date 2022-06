A despesa do Serviço Nacional de Saúde (SNS) disparou 53 por cento em dez anos. Em 2013, o serviço público de saúde custou ao País 8,8 mil milhões de euros, e este ano, segundo o Orçamento do Estado, a despesa efetiva consolidada será de 13,53 mil milhões de euros. Ou seja, em dez anos, a despesa do SNS subiu 4,7 milhões de euros.









Ver comentários