Despesa na saúde tem em outubro máximo histórico

A despesa com o Serviço Nacional de Saúde atinge um máximo histórico perante a necessidade de fazer face ao tratamento de milhares de doentes de infeção por Covid-19. Nos primeiros dez meses do ano, a despesa registou um crescimento de 5,8%, o que traduz um acréscimo de 502,8 milhões de euros. Foi assim atingido um máximo histórico, assegurou ao CM fonte do Ministério das Finanças.









Em termos de despesa mensal, outubro cresceu a uma taxa extraordinária de 9% por comparação com o décimo mês de 2019. O acelerar de encargos na saúde pública resulta de três fatores principais: reforço da despesa com o pessoal, aumento do investimento no Serviço Nacional de Saúde e subida das despesas com a aquisição de bens e serviços.

O aumento do número de profissionais de saúde representou um agravamento da despesa em 212 milhões de euros, num crescimento de 6,1%. O investimento na saúde pública cresceu 112 milhões de euros (+108,3%). Por sua vez, a aquisição de bens e serviços foi reforçada em 125 milhões de euros (+2,8%).