Desporto ao ar livre traz motivação

Espaço livre permite beneficiar do clima e da paisagem.

Por João Saramago | 09:21

Fugir "das quatro paredes onde moramos ou estamos a trabalhar" é o objetivo da prática de exercício físico ao ar livre para "aproveitar o clima, espaços e paisagens", refere César Lacerda, instrutor na Break Out. E com a chegada da primavera, diferentes modalidades que recorrem à prática de treino em espaço aberto ganham um número crescente de adeptos.



César Lacerda entende que uma das explicações para essa procura crescente resulta do "regresso do bom tempo". Outra razão, refere, é o trabalho realizado ao ar livre "permitir uma maior motivação". Por comparação com o ginásio, César Lacerda entende que na rua há uma maior vantagem na realização de exercícios funcionais. "Embora haja o recurso a algum tipo de material de apoio, como cordas ou pesos, procuramos melhorar as atividades do dia a dia com recurso ao saltar, correr, empurrar ou puxar", adianta.



O objetivo, diz, "é promover um melhor equilíbrio, marcar a simetria, corrigir a postura, com consequências benéficas para o corpo".



A prática de desporto ao ar livre é possível em todas as idades. Prova disso é o treino regular realizado por instrutores da PSP junto dos mais jovens e também dos mais velhos, como explica o subcomissário da PSP, Dinarte Diniz. No Campo das Cebolas, em Lisboa, o CM assistiu à prática de desporto no combate à obesidade desenvolvida pela PSP, numa ação promovida pela Adexo-Associação de Doentes Obesos e Ex- -obesos de Portugal.



"Este trabalho consiste num circuito de treino funcional, em que são realizados exercícios que visam reduzir as adversidades colocadas aos idosos no seu dia a dia", explica o agente Tiago Vargas. "Trabalhamos a força em termos de coordenação, a realização do trabalho de grupo entre eles, no sentido de aumentar a autoestima", acrescenta. O instrutor físico da PSP refere ainda ser possível a realização destes exercícios diariamente, mas "com a existência de um planeamento e o acompanhamento de profissionais creditados".



PORMENORES

Estimula sentidos

A natureza estimula os sentidos e isso ajuda à motivação, concluiu um grupo de investigadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido, em 2012.



Pessoas mais ativas

Investigadores das universidades da Califórnia e de San Diego (EUA) monitorizaram 896 idosos: os que faziam atividades ao ar livre eram mais ativos.



20 minutos são vitais

Um estudo da Universidade de Rochester (EUA) revela que 20 minutos de contacto com a natureza são suficientes para sentir vitalidade o resto do dia.



Marcha permite queimar calorias

Ao ar livre, a marcha é o tipo de atividade mais comum. Especialistas defendem que permite queimar calorias, salientando que o ginásio é recomendado para tonificar os músculos.



Mar e areia reforçam resistência corporal

Escolas de treino ao ar livre dedicam parte dos exercícios a serem realizados na areia da praia ou no mar. São dois elementos que permitem reforçar a resistência corporal sem recurso a aparelhos.

Comer após uma hora a treinar

As condições atmosféricas são uma condicionante à prática de desporto ao ar livre. Temperaturas acima dos 30 graus, ou abaixo dos 10 graus, impõem que o treino deva ser limitado ou mesmo adiado. O sol intenso, a chuva, o vento ou o ambiente noturno levantam também exigências, nomeadamente em termos de equipamento e regras de segurança. Mais de uma hora de treino implica comer uma peça de fruta ou uma barra energética.



As baixas temperaturas tornam mais complicada a irrigação do miocárdio. Por isso, a prática desportiva deverá ser feita com gorro e proteção do nariz e boca para evitar contacto direto com o ar. No combate ao frio, deve ser usado vestuário em camadas e é necessário mudar de roupa logo que termine o treino. Com a presença de vento forte, o corta-vento é o vestuário que se impõe. Com chuva, é necessário um impermeável. Já com sol, é necessário boné de pala de cor clara, uso de protetor solar e maior preocupação a nível da hidratação. A noite obriga também a cuidados especiais, como equipamento com refletores e sapatilhas fluorescentes.