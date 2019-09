Destituída a direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil

A direção do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), encabeçada por Luciana Passo e Bruno Fialho, foi esta sexta-feira destituída, em assembleia-geral."O sim [à destituição] venceu por 14 votos", avançou à Lusa a até agora presidente do SNPVAC, Luciana Passo, referindo que na votação houve "cerca de 40 abstenções" numa reunião que contou com 480 presenças.De acordo com a mesma fonte, segue-se agora um processo eleitoral, com a respetiva apresentação de listas, campanha e eleições.Até lá, a cargo das contas correntes ficará uma comissão, brevemente nomeada, que não terá outros poderes.A reunião extraordinária foi pedida por um grupo de cerca de 200 pessoas, desagradadas com a direção do SNPVAC.