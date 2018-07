Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Destruição ambiental com limpeza de rios em Mafra denunciada na GNR e Parlamento

Bloco de Esquerda questionou o Ministério do Ambiente no Parlamento.

Por Lusa | 19:34

A alegada destruição de valores ambientais com a limpeza de linhas de água em Mafra, no distrito de Lisboa, foi denunciada esta quarta-feira à GNR e levou o Bloco de Esquerda (BE) a questionar o Ministério do Ambiente no Parlamento.



Fonte da GNR confirmou à agência Lusa que o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) recebeu esta quarta-feira uma denúncia de populares sobre o que se está a passar com a limpeza da Ribeira de Cheleiros, adjudicada pela Câmara de Mafra.



Numa pergunta entregue ao Ministério do Ambiente na Assembleia da República, a que a Lusa teve acesso esta quarta-feira, o Bloco de Esquerda descreve que a "limpeza desajustada destruiu numerosas árvores junto à linha de água, destroçadas pela retroescavadora que arrasou toda a vegetação mais próxima da linha de água".



Contactado pela Lusa, Joaquim Sardinha, vice-presidente da Câmara de Mafra, que adjudicou a intervenção, disse que a autarquia não tinha sido ainda alertada para o eventual problema, mas pediu a deslocação de técnicos ao local nesse sentido.



Os bloquistas alertaram para a "chocante destruição de valores ambientais que deveriam estar assegurados para proteger as margens de erosão e para garantir proteção para as espécies residentes e migratórias, nomeadamente aves".



Na terça-feira, o deputado bloquista Jorge Costa visitou a zona das limpezas na Ribeira de Cheleiros e ainda os seus afluentes, o Rio Pequeno e a Ribeira da Vidigueira, onde a intervenção vai ter seguimento, depois de o Grupo Parlamentar ter recebido uma denúncia idêntica.



De acordo com o BE, a área é abrangida por Reserva Ecológica Nacional e Reserva Agrícola Nacional e as linhas de água e respetiva zona envolvente "são importantes locais de nidificação de espécies migratórias e habitat de espécies ripícolas".



O BE questionou o Ministério do Ambiente se tem conhecimento da situação e sobre que medidas vai tomar para garantir que é respeitada a proteção ambiental das zonas limítrofes às linhas de água naquele concelho.



A Câmara de Mafra foi contemplada com 1,9 milhões de euros do Fundo Ambiental para limpar linhas de água no concelho.



De acordo com uma portaria publicada em abril em Diário da República, as verbas estão repartidas pelos anos de 2017 (323 mil euros), 2018 (1,1 milhões de euros) e 2019 (526 mil euros).



O projeto consiste na limpeza das margens e desobstrução do rio Pequeno, rio Lizandro, ribeiro da Vidigueira, ribeira do Casal Novo, ribeira de Muchalforro, ribeira de Cheleiros, ribeira do Falcão, rio Cuco, rio Trancão, rio Safarujo, rio do Sobral e ribeira de Pedrulhos.



A intervenção "é necessária de forma a desobstruir e permitir o normal escoamento de águas e detritos rochosos, o que, de outra forma, pode agravar as condições para a ocorrência de cheias", sublinhava a portaria de extensão de encargos, publicada pelos ministérios do Ambiente e Finanças.