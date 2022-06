Para garantir o funcionamento da Urgência de Pediatria do Hospital de Faro, a administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) está a desviar especialistas de outros serviços, que também já estão a ser afetados. Segundo o CM apurou, o problema está a atingir os serviços de Neonatologia e Obstetrícia e consequentemente os partos.









