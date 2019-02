Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detetadas barreiras no acesso ao aborto em três hospitais do SNS

Hospitais Santa Maria e São Francisco Xavier, em Lisboa, e de Cascais são visados.

Por João Saramago | 08:59

A Entidade Reguladora da Saúde detetou constrangimentos no acesso a interrupções voluntárias de gravidez em pelo menos três hospitais do Serviço Nacional de Saúde.



As situações ocorreram no Hospital de Cascais, no Centro Hospitalar Lisboa Norte (Santa Maria) e no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (São Francisco Xavier).



As deliberações, esta segunda-feira divulgadas, são referentes a reclamações de utentes, efetuadas entre 2017 e 2018, que pretendiam abortar por sua opção no âmbito da legislação que permite a interrupção voluntária da gravidez até às dez semanas de gestação.



No caso do centro hospitalar Lisboa Norte e no Hospital de Cascais as utentes foram encaminhadas para os centros de saúde quando já tinham tomado a decisão de abortar nos hospitais.



A utente sinalizada no Centro Hospitalar Lisboa Ocidental alega que o seu aborto foi inviabilizado por erros de comunicação por parte do agrupamento de Centros de Saúde de Lisboa Ocidental e Oeiras.



Num outro processo, o regulador de saúde pediu às ordens dos Médicos e dos Enfermeiros para apreciarem o caso de uma grávida de gémeos que perdeu os fetos às vinte semanas, após ter sido observada na Urgência do Hospital de Setúbal.



A Entidade Reguladora da Saúde entende que o hospital "não acautelou o devido acompanhamento".