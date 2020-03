Detetado terceiro caso de coronavírus na PSP. Agente de Matosinhos esteve em contacto com vários colegas de serviço

Fonte oficial da PSP confirmou ao CM o terceiro caso de coronavírus nesta força de segurança. Trata-se de um agente da esquadra de investigação criminal da PSP de Matosinhos que está em casa em tratamento.

O caso está a gerar muita preocupação no local de trabalho do polícia. O CM sabe que o agente esteve, já esta semana, a fazer serviço de piquete com vários colegas. Tal implica o contacto com quase todos os agentes de serviço no turno em causa. Esse facto já obrigou vários destes polícias a entrar em quarentena voluntária.

Recorde-se que em menos de uma semana, são já três os casos de coronavírus na PSP.