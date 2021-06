Detetados 12 casos da variante indiana com mutação nepalesa em Portugal

Foram detetados 12 casos da variante indiana com mutação nepalesa da Covid-19 em Portugal. A informação foi avançada esta quinta-feira pelo investigador do INSA João Paulo Gomes à SIC Notícias.



O investigador garante que esta estirpe "não é nova" e diz ainda que a ocorrência de mutações quando uma nova variante chega a um país "é normal" e resulta de um processo de evolução do vírus "à medida que se vai transmitindo de pessoa para pessoa".

