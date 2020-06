Detetados 19 casos de coronavírus em lar de Águeda

Foram detetados 19 casos de infeção pelo novo coronavírus no lar Paraíso Social de Aguada de Baixo, em Aguada de Baixo, Águeda, este sábado, apurou o CM junto de fonte desta IPSS.Os casos de Covid-19 foram detetados em 13 utentes e 6 funcionários, depois deste terem feito o teste. Segundo fonte do município, inicialmente foram detetados dois casos positivos numa operação de rotina de despistagem, que depois motivaram a realização de testes em todos os funcionários e utentes do Paraíso Social de Aguada de Baixo.Após detenção dos casos foi acionado o Plano de Contingência e tomadas as devidas medidas, em articulação com o Delegado de Saúde.Sabe o CM que todos os casos identificados, quer utentes, quer funcionários, estão assintomáticos.