Foram detetados dois casos de infeção com a variante brasileira do novo coronavírus em Lisboa esta terça-feira, avança a SIC Notícias.



Os casos de infeção com esta variante, extremamente contagiosa, já foram comunicados às autoridades de saúde.

Esta variante fruto da mutação E484K. O primeiro caso foi detetado num paciente brasileiro a 6 de janeiro.