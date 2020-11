Detetados mais 25 casos de Covid-19 na Misericórdia de Sines

O surto no lar da Santa Casa da Misericórdia de Sines tem mais 22 idosos e três funcionários infetados pelo vírus que provoca a Covid-19.

Com estes novos casos, sobe para 78 o número total de pessoas infetadas, dos quais 63 são utentes e 15 são funcionários, havendo já a registar dois óbitos.

Estes casos foram detetados, segundo fonte da Misericórdia de Sines, "na mesma ala do Lar Prats onde se detetaram os casos anteriores, ou seja, o surto mantém-se restrito àquela ala da unidade residencial, reforçando-se a convicção da eficácia e da rigorosa aplicação do Plano de Contingência desde a sua aprovação".

A repetição dos testes, aos utentes e funcionários que tinham testado negativo, "resultou da decisão tomada pela autoridade de saúde com o objetivo de garantir o controlo das cadeias de transmissão e a tomada de medidas adicionais sempre que se justifique".

Porque todas as visitas à instituição estão suspensas, a Santa Casa da Misericórdia disponibiliza uma linha telefónica (924 187 817) na qual os familiares dos residentes podem obter toda a informação sobre a situação na instituição.

A Segurança Social está a colaborar com a Misericórdia, disponibilizando recursos humanos para auxiliar nos cuidados aos residentes do lar, no preenchimento das lacunas geradas pelas necessidades de isolamento profilático dos funcionários do Lar.

A Câmara Municipal de Sines anunciou em comunicado que "tem garantido, a criação de todas as condições logísticas para o acolhimento dos novos meios humanos disponibilizados pela Segurança Social e reforçou o apoio à Santa Casa em termos de equipamentos de proteção individual".

A autarquia garantirá, ainda, um apoio financeiro para a "contratualização de serviços especializados complementares que se venham a justificar para o normal funcionamento das diversas valências".