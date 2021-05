Detetados nove casos da variante indiana da Covid-19 em Portugal, sem transmissão comunitária

Já é conhecido o mais recente relatório de monitorização das linhas vermelhas para a Covid-19.



De acordo com os dados divulgados pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o número de novos casos nos últimos 14 dias foi de 50 por 100 mil habitantes, com tendência ligeiramente decrescente a nível nacional.





O valor do índice de transmissão (Rt) apresentou valores inferiores a 1 a nível nacional (0,95) e nas regiões de saúde do Norte, do Centro e de Lisboa e Vale do Tejo (LVT).Atualmente, o número de doentes internados em Unidades de Cuidados intensivos no continente revelou uma tendência decrescente.Neste período de tempo verificou-se um decréscimo do número de testes para a detetação da Covid-19."Com base na sequenciação genómica de amostras recolhidas em abril, a estimativa da prevalência de casos da variante B.1.1.7 (associada ao Reino Unido) foi de 91,2%", revela ainda o relatório.

Incidência das variantes

Até ao dia 12 de maio foram identificados 88 casos da variante de África do Sul, 114 da estirpe associada a Manaus, no Brasil e nove casos associados à mais recente variante detetada na Índia.