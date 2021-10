Foram detetados, em Portugal, nove casos de uma nova estirpe (AY 4.2) da Covid-19. Trata-se de uma subvariante da Delta, a linhagem dominante no País. Os casos foram identificados entre 24 de agosto e 4 de outubro e, de acordo com o Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA), representam várias introduções independentes do vírus. Quer isto dizer que não existe uma cadeia de transmissão.









O primeiro caso foi identificado numa criança de 11 anos, em Israel, proveniente da Europa. Entretanto, diversos países confirmaram ter diagnósticos desta variante. No Reino Unido a expressão da subvariante Delta é de 10%, numa altura em que o número de infeções disparou e já se aproxima dos níveis da violenta vaga que atingiu o país no inverno passado. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, está a ser criticado pelos médicos: os profissionais exigem recuo no plano de desconfinamento.

O agravamento da Covid-19 repete-se noutros países, sobretudo, no Leste da Europa, onde as baixas temperaturas já se fazem sentir. A Roménia é o país com maior mortalidade por Covid-19, a Ucrânia atinge recordes de infeções e a Letónia decretou novo confinamento.





Entretanto, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou esta quinta-feira que “a pandemia ainda não terminou” e que isso está a provocar globalmente “um atraso na recuperação económica”, mas disse não não esperar um agravamento da Covid-19 em Portugal.

pormenores



8,7 milhões de certificados



Desde 16 de junho, já foram emitidos mais de 8,7 milhões certificados digitais de vacinação em Portugal. A validade do documento é de meio ano.





Vacina para crianças



A decisão da Agência Europeia do Medicamento sobre a administração da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em crianças entre os 5 e os 11 anos deve ser conhecida no final do ano.





112 mil chamadas



Há 223 surtos ativos de Covid-19 em Portugal. Deste total, mais de metade (115) são em estabelecimentos de ensino e 42 em lares. Desde que foi criada, a linha de apoio psicológico ( 808 24 24 24) já recebeu 112 mil chamadas.