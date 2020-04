Detidos pai e filha por agressões a polícias e desrespeito do Estado de Emergência em Loures

Um homem e a sua filha foram detidos na terça-feira, em Loures, por serem suspeitos de agressões e injúrias a agentes de autoridade, no âmbito do desrespeito pelo estado de emergência devido à covid-19, anunciou hoje a PSP.

"Os polícias agredidos tiveram necessidade de receber tratamento hospitalar", avançou, em comunicado, a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Os crimes de agressão e injúria a agentes de autoridade ocorreram na terça-feira, pelas 18h00, em Loures, distrito de Lisboa, após os polícias terem sido alertados para um grupo de pessoas que se encontrava "a consumir bebidas alcoólicas e a confraternizar livremente na via pública, desrespeitando as restrições impostas pelo estado de emergência", no âmbito do combate à pandemia da covid-19.