Dexametasona está a ser usada em doentes com o novo coronavírus

Portugal está a usar o anti-inflamatório dexametasona em casos de doentes de Covid-19 que sejam ventilados, mas aguarda por "informação mais detalhada" sobre os estudos da Universidade de Oxford, que considera o medicamento benéfico em infeções mais graves, revelou o presidente do Infarmed."A dexametasona é um medicamento que não se dirige especificamente à Covid-19. O que demonstraram estes estudos foi que, em doentes ventilados com situações inflamatórias mais graves, há um efeito reduzido de mortalidade", disse Rui Santos Ivo.Nos primeiros 4 meses do ano, foram usadas em Portugal 200 mil unidades.