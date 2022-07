Os dez aeroportos portugueses, quatro no continente - Porto, Lisboa, Beja, Faro -, dois na Madeira - Funchal e Porto Santo -, e quatro no arquipélago dos Açores - Santa Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores -, correm o risco de parar este verão.



A ameaça é do Sindicato Nacional Dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC), que não aceitam a proposta da ANA Aeroportos que põe fim às tabelas salariais e reduz os salários em cerca de 30%.









