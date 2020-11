Dez casos de Covid-19 nos bombeiros de Fafe

Há dez casos de covid-19 nos quartel dos bombeiros voluntários de Fafe, mas o socorro à população mantém-se. Um dos infetados é o comandante Paulo Ferreira - o único que está internado no hospital de Guimarães já que lhe foi detetada uma pneumonia e depois testou positivo à covid-19.No sábado à tarde todos os membros do corpo ativo da coporação foram testados pela Delegação de Fafe da Cruz Vermelha Portuguesa. Os resultados confirmaram mais seis casos que se juntam a outros três já apurados, além do comandante: está consciente, estável e a evoluir favoravelmente.Os restantes dez elementos infetados estão em casa a cumprir isolamento.Dos três primeiros casos detetados, "um já não estava ao serviço há alguns dias, um outro foi por contacto familiar", confirma a coporação em comunicado.Apesar dos casos detetados, a corporação não fechou portas e vai continuar "a assegurar o socorro à população Fafense".No comunicado, é sublinhado "o apoio e confiança aos restantes membros do Corpo Ativo, certa de que, com a sua reconhecida dedicação e competência, saberão estar à altura do momento difícil que a Instituição atravessa, honrando desta forma a farda que envergam".