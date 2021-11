Os dez chefes de equipa de Cirurgia do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, demitiram-se do cargo e nove deles vão deixar de fazer Urgências porque têm mais de 55 anos. A decisão surge, segundo explicou o presidente do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, João Proença, porque o Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, que integra o Hospital de Santa Maria, “não deu qualquer resposta às pretensões dos médicos, que eram muito claras”.