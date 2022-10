Dez hospitais do SNS (Beja, Guarda, Caldas da Rainha, São Francisco Xavier, em Lisboa, Beatriz Ângelo, em Loures, Vila Franca de Xira, Abrantes, Barreiro, Garcia de Orta, em Almada, e Setúbal) vão estar com limitações entre segunda e terça-feira nas Urgências de Ginecologia/Obstetrícia e/ou nos blocos de partos.Na terça-feira, os hospitais de Setúbal e Barreiro tiveram as Urgências condicionadas devido a grande afluência de utentes.