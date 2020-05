Dez infetados com coronavírus estão ainda internados no Algarve

O Algarve registava, até ontem, 355 casos confirmados de Covid-19, mas 221 dessas pessoas já foram dadas como recuperadas (mais de 60%).Nos hospitais da região encontravam-se 10 doentes internados devido ao novo coronavírus, três dos quais ventilados nos Cuidados Intensivos, em Faro, apurou o. Já foram realizados mais de 20 mil testes de diagnósticos em todo o Algarve, com destaque para os cerca de sete mil que tiveram como alvo utentes e funcionários dos lares de idosos, instituições similares e trabalhadores de creches.Ao longo da última semana, foram detetados 10 novos casos positivos na região. Três municípios - Loulé, Albufeira e Faro - concentram mais de metade do número total de casos no Algarve. A doença já provocou a morte de 14 pessoas.

