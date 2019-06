Dez linces ibéricos nascem no Vale do Guadiana

A população de lince ibérico está em crescimento no Vale do Guadiana com a confirmação da existência de dez novas crias de três fêmeas.Os técnicos do ICNF concentraram o seu trabalho de campo na deteção de novas crias. Só este ano, 12 fêmeas ter-se-ão reproduzido e as crias aparentam todas ter "boas condições físicas".A fêmea libertada em 2015, Lagunilla, originária do centro de reprodução da Granadilla em Espanha e atualmente com cinco anos, pariu duas crias naquela que é a sua quarta criação.Nairóbi, uma fêmea selvagem com três anos que imigrou da população de Doñana em 2017, teve a sua primeira ninhada com um total de três crias.Finalmente, Lluvia, uma fêmea de cinco anos, solta em 2015 e também oriunda do centro da Granadilla foi filmada com a sua segunda ninhada composta por cinco crias, sendo o primeiro registo deste quantitativo para o Vale do Guadiana e um dos poucos até agora observados em liberdade.