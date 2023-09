As universidades e politécnicos contam com cerca de dez mil vagas para os alunos que concorrem na segunda fase do Concurso de Acesso ao Ensino Superior, havendo ainda lugares nos cursos mais procurados, como Engenharia Aeroespacial e Medicina.









As vagas existentes resultam da soma dos 5212 lugares que sobraram da 1.ª fase e os lugares que tinham sido ocupados na 1.ª fase mas que os alunos não chegaram a realizar a matrícula. A candidatura de milhares de alunos à segunda fase termina esta terça-feira e os resultados serão conhecidos no dia 17 deste mês. O acesso ao Superior conta ainda com uma terceira fase até final do mês.