Portugal registou este domingo mais 1782 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, dez mortes atribuídas à Covid-19 e mais 41 internamentos com a doença. De acordo com os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), estavam este domingo internadas 698 pessoas com Covid-19 (mais 41), 148 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais cinco). A maioria dos novos casos (722) foi diagnosticada na região Norte, 506 em Lisboa e Vale do Tejo e 265 no Centro do País.









Relativamente às vítimas mortais, cinco registaram-se na região Centro, três no Norte e duas na região de Lisboa e Vale do Tejo – das pessoas que morreram, nove tinham 80 anos ou mais e uma tinha entre 70 e 79 anos de idade.

Ainda segundo os dados do boletim deste domingo da DGS, há mais 702 casos ativos de Covid-19 em Portugal, totalizando 45 659, sendo que um total de 1070 pessoas foram dadas como recuperadas nas últimas 24 horas (o que aumenta o total nacional para 971 567 recuperados).