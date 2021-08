Dez mortos e 2581 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Portugal contabiliza mais 10 mortos e 2581 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas.De acordo com o boletim epidemiológico da DGS, o País registou desde o início da pandemia 979987 casos e 17422 óbitos.Há menos 21 doentes internados em enfermarias esta quinta-feira (898 no total), e menos oito em unidades de cuidados intensivos.Nas últimas 24 horas há mais 4747 recuperados, num total de 917367.A Região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) lidera no número de infetados diário: há mais 947 casos. Segue-se o Norte com mais 866 infetados, o Centro com mais 310, o Algarve com mais 230 e o Alentejo com mais 143. A Região Autónoma da madeira e dos Açores contabiliza mais 38 e 47 casos, respetivamente.Os óbitos contabilizados no boletim de hoje foram registados em todas as regiões do País: Três em LVT e no Centro, dois no Norte e um no Alentejo e no Algarve.Segundo o boletim da Direção Geral da Saúde (DGS), um dos óbitos registados esta quinta-feira diz respeito a um rapaz com menos de 10 anos.Em atualização