A Igreja Católica admite a expulsão do sacerdócio de cerca de uma dezena de padres na sequência da entrega, por parte da Comissão Independente de Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja, da lista de mais de uma centena de padres, ainda no ativo e suspeitos da prática de abuso sexual sobre menores.



Fonte ligada ao processo disse ao Correio da Manhã que “à volta de dez por cento” dos padres que constam dessa lista poderão ser, a breve prazo, expulsos do sacerdócio, atendendo à gravidade dos crimes de que são suspeitos e à quantidade de provas existentes da prática desses crimes.









