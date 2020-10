Dez pessoas estão infetadas com covid-19 no Lar Qualitavida, em Coimbrões, Gaia. Todos os utentes, num total de seis, três funcionárias e a proprietária do lar, testaram positivo para o novo coronavírus.As autoridades de Saúde destacaram uma equipa da Cruz Vermelha de Gaia para prestar cuidados de saúde aos utentes.tentou contatar os responsáveis do Lar Qualitavida, mas sem sucesso.