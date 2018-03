Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezassete barras do continente fechadas devido à agitação marítima

Costa portuguesa está sob aviso amarelo até às 09h00 desta segunda-feira.

Por Lusa | 07:40

Dezassete barras de Portugal continental estão esta segunda-feira fechadas à navegação e quatro estão condicionadas devido à previsão de forte agitação marítima, segundo a Marinha Portuguesa.



De acordo com a informação disponível no 'site' da Marinha, estão fechadas à navegação as barras de Caminha, Vila Praia de Âncora, Viana do Castelo, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz, São Martinho do Porto, Peniche, Ericeira, Lagos, Alvor, Albufeira, Tavira e Vila Real de Santo António.



As barras marítimas de Sesimbra e Setúbal estão condicionadas a embarcações de comprimento inferior a 11 metros.



Segundo a Marinha, as barras de Faro e Olhão estão fechadas apenas a embarcações com comprimento inferior a 10 metros.



Por causa da agitação marítima, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou toda a costa portuguesa sob aviso laranja até às 09h00 desta segunda-feira devido à previsão de ondas de noroeste com 05 a 07 metros, podendo atingir 12 metros de altura máxima.



A partir das 09h00, a costa portuguesa vai passar a aviso amarelo, prevendo-se ondas de noroeste com 04 a 05 metros.



A Madeira vai estar sob aviso amarelo também devido à agitação marítima até às 15h00 desta segunda-feira.



O IPMA prevê para as regiões do Norte e Centro céu geralmente muito nublado, com boas abertas a sul do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da manhã, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do final da tarde.



Estão também previstos aguaceiros em geral fracos até meio da manhã, que serão de neve acima de 1.200/1.400 metros de altitude, e que poderão persistir no Minho até meio da tarde. Para o final do dia possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca.



A previsão aponta também para vento moderado do quadrante oeste, soprando moderado a forte nas terras altas e com rajadas até 75 quilómetros por hora até ao início da manhã, rodando para o quadrante sul fraco a moderado a partir do final da tarde e possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



Na região Sul prevê-se céu com períodos de muita nebulosidade e com ocorrência de aguaceiros fracos e pouco frequentes no Alentejo até ao início da manhã. A partir do final da tarde, o céu tornar-se muito nublado e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, que serão pouco prováveis no Alto Alentejo.



O instituto prevê também vento fraco a moderado do quadrante oeste, soprando temporariamente forte nas terras altas até ao início da manhã e para o final do dia, rodando para o quadrante sul a partir da tarde e possibilidade de ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.



As temperaturas mínimas vão variar entre 02 graus Celsius (na Guarda) e 10 (em Lisboa) e as máximas entre os 09 (na Guarda) e os 17 (Santarém e Faro).