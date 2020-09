Dezenas de britânicos suspendem férias no Algarve e antecipam regresso a casa

Dezenas de turistas britânicos no Algarve estão a antecipar o regresso ao Reino Unido para esta sexta-feira, para evitarem cumprir quarentena no regresso a casa, depois de o Governo britânico ter anunciado o fecho do corredor aéreo com Portugal continental.

Vários cidadãos britânicos contactados pela Lusa no aeroporto de Faro manifestaram-se descontentes com a decisão do Governo britânico, mas, devido a compromissos de trabalho foram obrigados a antecipar, alguns deles, em vários dias o regresso a Inglaterra.

"Não concordo com a decisão do meu país em colocar Portugal [exceção dos Açores e da Madeira] nos corredores aéreos de risco, não avaliando as regiões, como é o caso do Algarve, região onde me sinto em segurança", disse à Lusa a britânica Carly Spencer.