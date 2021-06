Dezenas de enfermeiros em protesto no Porto por melhores condições de carreira 

Dezenas de enfermeiros concentraram-se, esta manhã de quarta-feira, junto à Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte, na rua de Santa Catarina, no Porto. Exigem progressão na carreira, compensação pelo risco laboral e a vinculação dos precários, como os profissionais contratados para combater a pandemia."Somos necessários, exigimos a nossa vinculação", "Costa, aqui estou eu revoltado pela forma como boa tens tratado" e "Sem progressão não há qualificação" eram as frases inscritas nalguns cartazes.Exigem que a ARS/Norte agende a reunião pedida pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses, que convocou a concentração de hoje no Porto.Os participantes chegaram a cortar o trânsito na rua de Santa Catarina. A PSP esteve no local.