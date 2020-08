Dezenas de milhares despedem-se da figura de Nossa Senhora em Fátima

Dezenas de milhares de fiéis despediram-se esta quinta-feira da figura de Nossa Senhora, em Fátima, na Procissão do Adeus, que encerrou a peregrinação internacional de agosto.





De máscara e devidamente separados por grupos, naquela que foi a primeira peregrinação de 2020 que pôde contar com a presença de grupos estrangeiros, os fiéis deram conta aoda sua satisfação com as medidas de segurança no final da eucaristia.

A história mais curiosa coube a Helena Pereira, de Fafe, com 56 anos. Em ano de pandemia, decidiu arriscar e vir pela primeira vez ao Santuário - por causa de uma promessa. “A minha filha tinha uma por cumprir há alguns anos. Há alguns dias, disse-me: ‘Mãe, vai ser agora. Eu preciso’”, contou Helena.



“Passámos cá o dia e viemos assistir à missa. Agora, é seguir para casa e, se para o ano conseguirmos, voltar cá”, prometeu a mulher. “É um sítio onde entramos e nos sentimos mais leves, preparados para continuarmos a nossa caminhada”, declarou.





Sobre as condições de higiene e segurança, Helena Pereira, que, à semelhança do seu marido, integra o grupo de risco de contágio, notou: “Esteve muito menos gente do que víamos na televisão.” “Acabamos por ter medo desta situação, e as pessoas acabam por se resguardar mais. As que cá vieram estão a cumprir as normas que lhes foram dadas”, considerou.





Na homilia, o bispo de Santarém, que presidiu às cerimónias, aproveitou para recordar as dificuldades que vivem os migrantes e os refugiados. D. José Traquina frisou, em particular, a tragédia de Beirute, que custou a vida a pelo menos 200 pessoas e feriu mais seis mil.





Originalmente, estava agendada a vinda de sete grupos estrangeiros, mas acabaram por confirmar-se apenas as presenças de três oriundos de Espanha, Itália e Polónia.





Máscara recomendada O uso de máscara era recomendado, e não obrigatório, durante as comemorações no Santuário. Ainda assim, a esmagadora maioria dos visitantes cumpriu.





A redução de lugares nas igrejas está a ‘empurrar’ fiéis para Fátima. “O Santuário tem-se transformado na paróquia de muitas famílias”, afirmou Carmo Rodeia, porta-voz do Santuário.





Fiéis doaram esta quinta-feira centenas de quilos de trigo e farinha ao Santuário, destinadas à produção de hóstias até ao próximo ano."Dentro do possível, as medidas de segurança funcionaram. Fiquei espantado por quase toda a gente usar máscara. Se for assim em 2021, volto.""A máscara já usava no trabalho, e vejo-as aqui, também. As pessoas respeitam-se e houve espaço suficiente para fazer distanciamento.""Surpreendeu-me ver tão pouca gente este ano""É tradição vir cá com a família todos os anos. Desta vez, o que me surpreendeu quando cheguei a Fátima foi ver tão pouca gente no Santuário. "