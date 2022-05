Dezenas de moradores vão ser despejados de casas ocupadas ilegalmente há dois anos no Bairro Verde, no Peso da Régua.Os moradores ocuparam as habitações desde o início da pandemia.As casas encontram-se há pelo menos 10 anos em estado de devoluto e vários moradores tiveram de fazer obras nas mesmas.As famílias, que estão inscritas para a atribuição de casas, já tinham sido informadas de que teriam de abandonar as habitações ainda esta semana.A operação está a ser conduzida pela GNR