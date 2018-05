Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dezenas de pessoas acusam fábrica de poluir aldeia

Em causa está a alegada poluição da atividade da AZPO- Azeites de Portugal, no concelho de Ferreira do Alentejo.

08:23

Dezenas de pessoas vão apresentar hoje queixas no Ministério Público contra uma fábrica que acusam de poluir a aldeia de Fortes, no concelho de Ferreira do Alentejo.



Em causa está a alegada poluição provocada pela atividade da AZPO- Azeites de Portugal, uma fábrica de extração de óleo de bagaço de azeitona que está situada perto da aldeia desde 2009. Os moradores querem que o MP "investigue a atividade da fábrica" por considerarem que "existem indícios da prática do crime de poluição", que têm provocado "problemas respiratórios, inflamações nos olhos e ardor na garganta". A Lusa tentou, sem sucesso, contactar a AZPO.