O presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, que participou esta segunda-feira numa concentração de dezenas de pessoas em protesto contra a poluição na vala de Brejo de Canes, pediu à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que trave alegadas descargas ilegais numa vala no interior do Centro Empresarial Sado Internacional, que vão diretamente para o estuário do Sado.A APA admite que tinha conhecimento da situação desde o dia 12 de julho, adiantando que, entretanto, já foi efetuada uma ação de fiscalização “e lavrado auto de notícia pelos factos verificados”.