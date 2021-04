Dezenas de pessoas esperam mais de quatro horas para tomar vacina da Covid na Maia

Dezenas de pessoas esperam em enormes filas no centro de vacinação contra a Covid, na Junta de Freguesia do Castêlo da Maia, em Gemunde, Maia. Os convocados mostraram-se descontentes com o tempo de espera para a toma da vacina.Algumas das pessoas aguardavam desde as 11 horas desta quarta-feira para serem vacinadas, referindo que "é uma vergonha", dando conta de que até às 16 horas ainda não tinham recebido nenhuma explicação por parte da organização.Fonte da Administração Regional de Saúde do Norte disse que o atraso se deveu a um problema informático, sublinhando que "o problema é que muitas pessoas convocadas não confirmam a presença, nem respondem. E para preencher o dia e não desperdiçar vacinas, um bem tão escasso e importante, os responsáveis convocam mais pessoas".